Leserbrief "Management by Hektik" vom 30. April und zur Maskenpflicht im ÖPNV und in Geschäften:

Transparent und weitsichtig

Die Welt befindet sich in einer ernsten Krise. Und was macht unsere Regierung? Sie regiert und reagiert. Und das sogar überwiegend vorbildlich. Anfangs noch im parteiübergreifenden Konsens, mittlerweile nicht mehr ganz im Einklang mit den Oppositionsparteien. Und SZ-Leser Brinnig wettert über drei Spalten gegen Ministerpräsident Söder und die Staatsregierung - das ist sein Beitrag in der Krise? Er wirft ihnen Hektik, Planlosigkeit, Beratungsresistenz und Inkompetenz vor. Das Gegenteil ist der Fall. Die Regierung setzt sich sehr genau mit den Analysen und Meinungen der Experten auseinander und versucht, so vorsichtig und so weitsichtig wie möglich zu reagieren. Das Ganze passiert natürlich "auf Sicht", ist sehr schwierig und kann nicht immer mit der von den Bürgern gewünschten Geradlinigkeit stattfinden. Wichtig ist die Transparenz der Entscheidungen, und die wird meiner Meinung nach gut kommuniziert. Bei dieser schwierigen Regierungsarbeit freue ich mich über gute Politiker und einen guten Ministerpräsidenten, egal in welcher Partei sie sind. Hans Schuster, Parsberg

Söders Zumutungen

Wir danken Klaus Brinnig für diesen Leserbrief. Wir teilen alle Aussagen eins zu eins. Es fällt uns immer schwerer, Freundinnen und Freunden im Rest der Republik und bis hin nach Südtirol zu erklären, was der selbsternannte König mit Rautenmustermaske in Bayern seinen Untertanen alles zumuten kann. Angelica Hagenstein und Maximilian Heilmeier, München