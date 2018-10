3. Oktober 2018, 12:58 Uhr "Urban Pop" Senkrechtstarter der lateinamerikanischen Musiker

Der Reggaeton-Sänger Maluma kommt in die Olympiahalle. Er vereint in seiner Musik klassischen Reggaeton mit Mambo, Merengue und sanften Balladen.

Von Vivian Harris

Maluma - das klingt ein bisschen nach keltischer Folkband, oder kitschiger Pferdeshow. Weniger nach Latin-Lover. Doch Juan Luis Londoño Arias - seinen Künstlernamen kreierte er aus den ersten beiden Anfangsbuchstaben der Namen seiner Mutter Marlli, seines Vaters Luis und seiner Schwester Manuela - ist tatsächlich gerade einer der gefragtesten Musiker der Latin-Szene. Seinen mal harten, mal sanfteren Reggaeton bringt der Kolumbianer für fünf Konzerte im Rahmen seiner "F.A.M.E."-Tournee auch nach Deutschland.

Ein Album "Ruhm" zu nennen, mag gewagt sein, in Malumas Fall erscheint der Titel aber passend. Seine steile Karriere begann 2010 und war seitdem tatsächlich hauptsächlich von Ruhm geprägt. Das Lied "Farandulera" wurde zum Hit in den lokalen Radios, woraufhin die Plattenfirma "Sony Music" den damals 16-Jährigen unter Vertrag nahm. In den Folgejahren gewann er zahlreiche Musikpreise, stürmte mit gemeinsamen Songs mit Shakira oder Ricky Martin die Charts, und war mehrfach für den Latin-Grammy nominiert. Auf seinem neuen Album, das im Mai 2018 erschien, arbeitete Maluma wieder mit internationalen Größen zusammen: "Mi Declaración" nahm er gemeinsam mit dem Hip-Hop- und R & B-Künstler Timbaland auf, bei "La Ex" singt er mit Popstar Jason Derulo. Und zusammen mit dem Sänger Mark Anthony entstand eine Salsa-Version seiner Single-Auskopplung "Felices los 4". Zum ersten Mal kombinierte Maluma bei "F.A.M.E." spanische mit englischen Lyrics, und erreichte damit die internationalen Charts.

Zuletzt bewiesen der puerto-ricanische Sänger Luis Fonsi und der Rapper Daddy Yankee, dass Latin-Pop und Reggaeton auch außerhalb von Lateinamerika erfolgreich sein können. Ihr Sommerhit "Despacito" brach als eines der meistgehörten Lieder auf Streaming- und Musikplattformen Rekorde. Maluma reiht sich direkt ein in die Riege der Senkrechtstarter der lateinamerikanischen Musiker. Er vereint in seiner Musik klassischen Reggaeton mit Mambo, Merengue und sanften Balladen. "Urban Pop" nennt er seinen Stil selbst und lässt damit am Samstag, 6. Oktober, in der Olympiahalle Herzen höher schlagen und Hüften wackeln.