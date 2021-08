Von Veronika Kügle, Regensburg

Zuletzt im Juli schaffte es Jeff Bezos, die mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem der Milliardär dicht gefolgt auf Richard Branson ins All flog. Der Amazon-Gründer sprach in Interviews bereits vom künftigen "Weltraum-Tourismus". Zurecht ließe sich da fragen: Muss das sein? Ist es nicht schon genug, unseren Planeten Erde auszubeuten?

Das einzig Erfreuliche an seinem Höhenflug der Selbstdarstellung: Bei Bezos war die US-Amerikanerin Wally Funk mit an Bord, die 82-jährige Pilotin hatte bereits 1961 alle Tests für einen Flug ins All bestanden. Sie scheiterte an der US-Raumfahrtbehörde Nasa, die nur Männer ins All schickte. Umso fortschrittlicher erscheint da die Handlung in "Frau im Mond", einer der letzten Stummfilme aus dem Jahr 1929. Er ist der Höhepunkt der diesjährigen Regensburger Stummfilmwoche, die vom 10. bis 15. August dauern und bei der sechs Stummfilme zu sehen sind. In Fritz Langs "Die Frau im Mond" begleitet eine Astronautin als Assistentin die Weltraum-Reisenden. Schauspielerin Gerda Maurus ist nicht die einzige Frau, die maßgeblich zum Erfolg des Films beitrug. Die gleichnamige Romanvorlage und das Drehbuch stammen aus weiblicher Hand, nämlich die der Autorin Thea von Harbou.

"Das ist ein Film, den ich sehr mag", sagt Nicole Litzel, die Organisatorin des Festivals. Der zweieinhalbstündige Stummfilm sei damals eine Inspirationsquelle für die tatsächliche Mondlandung gewesen. Wie nebenbei führte Harbou einen Countdown vor dem Raketenstart ein, den sich daraufhin die Nasa abschaute. Auch ein Mitkonstrukteur der V2-Rakete stand bei den Dreharbeiten beratend zur Seite, um dem Raketenschiff "Friede" einen authentischen Auftritt zu ermöglichen. "Fantasie vermischt sich mit Realität", wie Litzel es ausdrückt. Eingebettet wird der Raumfahrtfilm in einen astronomischen Themenabend, bei dem am Samstag von 19 Uhr an die Mitglieder der Sternenwarte Fragen rund um die Galaxie beantworten. Später am Abend dürfen Astronomie-Begeisterte dann mit mobilen Teleskopen die Oberfläche des Mondes beobachten.

Detailansicht öffnen Ernst Lubitsch Film "Die Bergkatze" wurde vor 100 Jahren uraufgeführt. Nun ist er in Regensburg zu sehen. (Foto: Murnau-Stiftung)

Wie passend, dass der Regensburger Johannes Kepler, der mit seinen Gesetzen zur Himmelmechanik berühmt wurde, vor genau 450 Jahren geboren wurde. Runden Geburtstag feiert auch "Die Bergkatze" von Ernst Lubitsch, die 1921 uraufgeführt wurde und am Dienstagabend den Anfang des Festivals macht. Die Musik dazu spielt das Aljoscha-Zimmermann-Ensemble, Violinistin Sabrina Zimmermann und Mark Pogolski am Piano begleiten auch den Hitchcock-Thriller "Blackmail" am Sonntag. Bis dahin bespielt Bertl Wenzl am Mittwoch den "Vampyr - Der Traum des Allan Gray", ein "intensiver Film", wie Nicole Litzel findet, "den ich mir schon immer mal auf großer Leinwand ansehen wollte".

Am Donnerstag folgt dann der berühmte "General" von Buster Keaton mit Martin Rohrmeier am Klavier bis dann der etwas unbekanntere "Adieu, Mascotte" gemeinsam mit dem Pianisten Vsevolod Pozdejev das Wochenende einläutet. Bis auf "Der General" laufen heuer alle Vorstellungen auf 35mm-Filmmaterial, mittlerweile eine Seltenheit. Die analogen Aufnahmen hätten "eine kleine Unschärfe, eine andere Haptik", sagt Litzel. Spätestens bei den kleinen Pausen zum Wechseln der Filmrollen, deren Enden nicht zusammengeklebt werden dürfen, würden auch Laien den Unterschied merken. Die Stammgäste wüssten den Charme des Flimmerkastens jedenfalls zu schätzen. Der brummende Projektor steht während der Vorstellung frei im Raum, nur ab und zu hört man die Klappen auf und zu gehen.

Regensburger Stummfilmwoche, 10. bis 15. Aug., Einlass: 19.45 Uhr, Beginn: 20.45 Uhr, Arkadenhof des Thon-Dittmer-Palais, Karten über www.stummfilmwoche.de