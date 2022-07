Die Stadt Regensburg hat ihren Kulturpreis 2022 an Medard Kammermeier für sein Lebenswerk verliehen. Der langjährige Geschäftsführer des Vereins Arbeitskreis Film initiierte unter anderem die Regensburger Stummfilmwoche, die Internationale Kurzfilmwoche und die Open-Air-Reihe Cinema Paradiso. "Medard Kammermeier engagierte sich stets für die akademische Wissensvermittlung rund um die Geschichte und Ästhetik des Films, zeigte sich immer experimentierfreudig und offen für neue Formate und war an nahezu allen hiesigen Filmfestivals als Initiator oder als Veranstalter beteiligt", heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis ist mit 10000 Euro dotiert. Drei Kulturförderpreise und je 2500 Euro gehen an die Musikerin "Die Nowak", den Künstler Nico Sawatzki und das Netzwerk-Projekt "Ghost Town Radio".