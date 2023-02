Bad Bunny hat in Los Angeles einen Grammy für das "Best Urban Music Album of the Year" erhalten - weil Leutrim Beqiri Beats für das Album "Un Verano Sin Ti" Beats beigesteuert hat, ist er ebenfalls am Erfolg beteiligt.

Eine Platin-Schallplatte hängt bereits in seinem Haus in Regensburg. Jetzt kann sich Leutrim Beqiri, der sich als Musiker Byrd nennt, über eine weitere Auszeichnung freuen. Am Sonntag hat der Superstar Bad Bunny in Los Angeles einen Grammy für das "Best Urban Music Album of the Year" erhalten - und weil Beqiri Beats für das Album "Un Verano Sin Ti" Beats beigesteuert hat, ist auch er am Erfolg beteiligt.

Gemeinsam mit seinem Manager Mark Lohse stand Beqiri vor der Verleihung auf dem Roten Teppich, beide in Designerklamotten, mit dunklen Sonnenbrillen und fein gestutztem Bart. Als Bad Bunny die Show eröffnete, war die Aufregung verflogen. "Wenn man Dinge mit Liebe und Leidenschaft tut, ist alles einfacher", sagte Bad Bunny bei der Preisverleihung - ein Satz, den Leutrim Beqiri in etwa auch beim Interview mit der SZ gesagt hatte.