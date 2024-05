Das Regenrückhaltebecken am Hirschgarten gehört mit 90 000 Kubikmetern Fassungsvermögen zu den größten Anlagen in Europa - und doch dauert es bei Extremregen keine fünf Minuten, dann könnte man dort schwimmen.

Von Patrik Stäbler

Gerade noch rechtzeitig vor Olympia hat die Stadt Paris vor wenigen Tagen ein riesiges Rückhaltebecken in Betrieb genommen. Das unterirdische Beton-Bassin fasst 50 000 Kubikmeter Wasser - genug, um 20 olympische Schwimmbecken zu füllen. Das soll bei Starkregen verhindern, dass das Abwasser ungereinigt in die Seine fließt. Schließlich ist der Fluss im Sommer als Austragungsort für olympische Wettkämpfe wie den Triathlon und den Schwimm-Marathon vorgesehen. Und bis zuletzt ist die Wasserqualität der Seine, in der stets auch reichlich Müll dümpelt, vielerorts ungenügend gewesen.