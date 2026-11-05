Es ist schon ein Wagnis: Ein Kinder-Fantasyfilm mit Meeresbewohnern als Heldinnen und Helden, der weitestgehend ohne Animationen, schnelle Schnitte und rasante Action auskommt: Stattdessen gibt es darin viel handgemachten Charme mit liebevoll konstruierten, sehr haptischen Marionetten. Deren Persönlichkeiten drücken sich allein durch Augen, Flossen und Klappmaulmünder aus, die mithilfe von Fäden bewegt werden. Zu hören, aber nicht zu sehen, sind bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen wie Jannik Schümann, Luna Wedler, Bjarne Mädel, Hella von Sinnen und Tobias Krell. Sie leihen den oft skurrilen Unterwasserwesen ihre Stimmen – auch für kurzweilige Gesangseinlagen.