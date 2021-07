Der Juni war nass und gewitterreich. Christian Plaß-Dülmer, Leiter der ältesten Bergwarte der Welt in Hohenpeißenberg erklärt, warum das so ist

Von Carolin Fries, Hohenpeißenberg

Gewitter und Hagel als Dauerbegleiter? Der Start in den Sommer war von extremen Unwettern begleitet und auch für die kommenden Tage sind erneut heftige Niederschläge angekündigt. Physiker Christian Plaß-Dülmer, 60, erforscht zusammen mit 50 Wissenschaftlern im ältesten Bergobservatorium der Welt auf dem Hohenpeißenberg das Wetter. Der Leiter der Warte weiß, wie die extremen Wetterlagen im Alpenvorland zustande kommen und warum sie in den nächsten Jahren wohl zunehmen werden. Am Observatorium werden neue Beobachtungsmethoden für den Radarverbund erprobt und Methoden zur Verbesserung der Wettervorhersage und von Wetterwarnungen entwickelt.

SZ: Waren das besonders viele Gewitter in den vergangenen Tagen oder täuscht der Eindruck?

Christian Plaß-Dülmer: Das sind besonders viele gewesen, das stimmt schon. Andererseits war das eine Wetterlage, bei der Gewitter üblich sind. Ein Tiefdruckgebiet über dem mittleren westlichen Europa hat feucht-warme Luftmassen von Südwest antransportiert. Dadurch gab es eine labile Schichtung, bei der kleine Störungen zu einer starken Konvektion führen, also aufströmender Luft.

Detailansicht öffnen Viel Hagel lag Anfang der Woche auf den Straßen wie hier in Berg am Starnberger See. An solche Anblicke müssen wir uns wohl gewöhnen. (Foto: Foto, :, FFW Berg)

Also alles ganz normal?

Solche Wetterlagen gab es schon immer. Wir hatten jetzt eine Häufung, wo sich das immer wieder aufgebaut hat. So kam es in der Summe zu den Gewittern im Juni.

Warum hagelt es oft am Sommeranfang?

Wärmegewitter bilden sich bei zunehmender Hitze. Wenn die Luft im Sommer wärmer wird, enthält sie mehr Feuchtigkeit und Energie, Gewitter bilden sich und werden mit steigender Temperatur oft heftiger.

Inwieweit begünstigt der Klimawandel die Unwettergefahr?

Durch den Klimawandel sind die Temperaturen in der Region im Schnitt um zwei Grad Celsius gestiegen. Damit ist die Luft wärmer und hat auch mehr Feuchtigkeit.

Erwärmt sich die Erde noch mehr, wird es also noch mehr Unwetter geben?

Genau, der Klimawandel verstärkt das. Wir erwarten, dass Extremwetterlagen häufiger werden. Solche schweren Gewitter wird es dann häufiger geben, darauf sollten wir uns einstellen.

Gibt es denn Vergleichswerte aus vergangenen Jahren?

In Zahlen ist die Entwicklung der Klimatologie schwierig herauszuarbeiten, da sich die Messsysteme verändert haben: Früher haben wir mit Niederschlagstöpfen gearbeitet, inzwischen gibt es ein flächendeckendes Radarsystem. Festzustellen ist, dass die Extremniederschläge zunahmen.

Was ist extrem?

Wir beim Wetterdienst warnen bei 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde oder 35 Litern in sechs Stunden. Am 9. Juni hatten wir eine besondere Situation: Ein starker Niederschlag sprengte die Grenzen unseres Messgerätes in Peiting. Da hat es mehr als 0,1 Millimeter pro Sekunde (entspricht 0,1 Liter pro Quadratmeter) geregnet, mit bis zu drei Millimeter pro Minute. Das ist die Wasserhöhe, die dann auf der Straße steht. Meines Wissens ist das in dieser Intensität bei uns noch nie zuvor beobachtet worden.

Wie vorhersehbar sind solche Extremwetterlagen?

Das funktioniert leider noch nicht, aber wir arbeiten an einer besseren Vorhersehbarkeit. Mit Daten aus dem radarbasierten Now-Casting, das die aktuelle Lage erfasst, und der Stundenvorhersage wollen wir eine "Seamless Prediction" ableiten - eine Kurzfristvorhersage wenige Stunden vor dem Unwetter. Ich schätze, in drei Jahren wird das schon möglich sein.

Bis es soweit ist: Wie weit im Voraus trauen Sie Wettervorhersagen?

Das kommt darauf an. Bei eindeutigen Wetterlagen verlasse ich mich auf die nächsten sieben Tage. Sonst sind es drei Tage. Und bei Gewittern ist klar: Das ist ein lokales Ereignis. Da kann man Glück oder Pech haben.

Blauer Himmel und Sonnenschein - so ist das gängige Schönwetter-Ideal. Was ist ihr Lieblingswetter?

Ich freue mich über die Extreme. Da sehen wir, welche Kraft und Wandelbarkeit im Wetter steckt, das finde ich faszinierend.