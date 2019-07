21. Juli 2019, 18:20 Uhr 25 Jahre Refugio Zwischen Furcht und Freiheit

Salim floh aus Eritrea, Arjen aus Afghanistan. Beide erlebten Furchtbares, doch nun sind sie in München - zwei von vielen Menschen, denen die Beratungsstelle Refugio zurück ins Leben hilft.

Von Christina Hertel

An dem Tag, an dem sich Salim auf ihren Weg macht, der sie durch die Wüste und über das Meer führen wird, auf dem sie sehen wird, wie Menschen vergewaltigen, foltern und morden, an diesem Tag trägt sie Flip-Flops, ein Spaghettitop und eine kurze Hose. So, erzählt sie, sei sie mit 22 Jahren im Februar 2013 in Eritrea losgelaufen. Ohne Pass, bloß mit einem abgelaufenen Schülerausweis und umgerechnet vielleicht 50 Dollar in der Hosentasche, als ihre Mutter in den Teeladen ...