Interview von Martina Scherf, München

Zum Büro des Generalkonservators gelangt man über den Hintereingang. Als Mathias Pfeil 2014 sein Amt antrat, wollte er nicht täglich an der "Ahnengalerie" vorbei müssen, mit den Porträts all seiner Vorgänger seit 1908 - "lauter ernste Mienen in Schwarz-Weiß", wie er sagt. Er zog ins Nebengebäude. In Pfeils Büro hängt ein Foto vom Innenraum der Augustinerkirche kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Die wechselvolle Geschichte der einstigen Klosterkirche, die heute das Jagd- und Fischereimuseum beherbergt, ist für den Architekten exemplarisch für den Wandel eines Denkmals. Sonst stehen in seinem Büro nur ein paar funktionale Möbel in Schwarz und Weiß.