26. April 2019, 19:16 Uhr Recup-Gründer Fabian Eckert "Die Männer holen auf"

Im Mai 2017 startete Fabian Eckert sein Geschäft mit Mehrwegbechern für Kaffeetrinker. Seitdem hat der Gründer des Recup-Systems viel über das Recyling-Geschäft gelernt.

Von Philipp Crone

Fabian Eckert, 29, sitzt an einer Tischtennisplatte. Eckert hat in Schweden Nachhaltigkeitsmanagement studiert und zusammen mit Florian Pachaly, 23, die Firma Recup gegründet. Das Prinzip: Ein Lokal hinterlegt pro Becher einen Euro Pfand und bezahlt eine Wochengebühr von sieben Euro. Der Kunde zahlt einen Euro Pfand pro Becher und bekommt das Pfand an anderen Recup-Stationen wieder zurück. Seit dem Start 2017 hat die Nachfrage so zugelegt, dass Eckert und seine Mitarbeiter nun schon zum dritten Mal umgezogen sind. Da braucht ...