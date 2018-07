18. Juli 2018, 18:49 Uhr Rechtsstreit 35-Jähriger darf Lehrer werden

Freistaat zieht Einwände wegen angeblichen Extremismus zurück

Benedikt Glasl hat sich durchgesetzt, auch ohne Prozess. Monatelang wollte der Freistaat Bayern die Ausbildung des 35-jährigen Münchners zum Mittelschullehrer verhindern, weil er sich vor Jahren im Sozialistisch-demokratischen Studierendenverband (SDS) und in der "Linksjugend Solid" unter anderem gegen Studiengebühren engagiert hatte. Beide Organisationen werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Regierung urteilte, Glasl habe sich nicht glaubhaft von linksextremistischen Ansichten distanziert, und verwies dafür auf eine Stellungnahme des Landesamts für Verfassungsschutz. Glasl klagte dagegen vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht. Vorab setzte er bereits durch, dass er Referendar werden darf. Für kommende Woche war die Verhandlung angesetzt. Doch nun gibt der Freistaat auf: Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird Glasl zum 1. August auf Widerruf verbeamtet, zudem erhält er Schadenersatz. Damit erkennt die Regierung das eigene Verhalten als schuldhaft an.

Gerd Tersteegen, Glasls Anwalt, hatte das Vorgehen des Freistaats als anachronistisch kritisiert: Tatsächlich rührt es vom Kalten Krieg her. Mit Fragebögen und Anfragen beim Verfassungsschutz geht der Freistaat seither sicher, dass jeder Staatsdiener die Gewähr bietet, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Tersteegen dagegen hatte sich zuletzt vor allem auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1975 gestützt: In diesem heißt es unter anderem, der Verfassungsschutz könne bei einem angehenden Referendar nur dessen oft emotionales Verhalten aus der Studienzeit erfassen, aus dem man nicht auf seine Persönlichkeit schließen könne. Solche Ermittlungen seien vielmehr unverhältnismäßig; sie vergifteten die politische Atmosphäre, irritierten das Vertrauen in die Demokratie, diskreditierten den freiheitlichen Staat und würden allzu leicht missbraucht.