Rechtsmedizin:Ötzis Leibarzt

Es gibt einen Ort in München, an dem sind alle Menschen gleich. Egal ob Promi, Obdachloser, Geschäftsfrau oder Schuhverkäufer. Wenn Oliver Peschel sich den blauen Kittel überstreift, den Mundschutz aufzieht und zum Skalpell greift, dann zählt für ihn nicht, wer da tot und nackt vor ihm auf dem Sektionstisch liegt. Der Gerichtsmediziner folgt der Sprache der Spuren, die er am und im Körper des Toten findet. Er rekonstruiert Schnitt für Schnitt, was in den letzten Stunden, Minuten und Sekunden des Menschen vor sich gegangen ist, egal, ob der etwa bei einem Unfall starb oder einem Verbrechen zum Opfer fiel. Wobei, "das Verbrechen", sagt Peschel, sei für ihn gar nicht so faszinierend, "eher die Lösung". Und Oliver Peschel weiß, wovon er spricht. Der 56-Jährige hat gut 10 000 Leichen in seiner Berufszeit am Institut für Rechtsmedizin obduziert. Sein aktuell ältester "Patient" zählt übrigens mehr als 5300 Jahre: der "Ötzi" vom Similaun. Oliver Peschel ist quasi sein Leibarzt, er ist Konservierungsbeauftrager für die Südtiroler Gletschermumie.