Von Bernd Kastner, Sebastian Krass und Leon Lindenberger

In der breiten Öffentlichkeit sind sie eher unbekannt, in der AfD-nahen Szene haben sie teils Prominentenstatus. Eine kleine Auswahl von Teilnehmenden am Neujahrsempfang des rechten österreichischen Senders Auf1 in der Münchner Eventlocation "Weitblick":