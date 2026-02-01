Der Stammtisch sitzt in der Falle. In einem Sendlinger Lokal von Einsatzkräften festgesetzt, müssen mehrere Dutzend zumeist junger Männer und Frauen am Samstagabend einer nach dem anderen eine „Bearbeitungsstraße“ der Münchner Polizei durchlaufen: Identitätsfestellung. Der Staatsschutz der Münchner Polizei weiß jetzt ziemlich genau, wer sich hinter der extrem rechten Propaganda-Gruppe in München verbirgt, die seit ein paar Monaten in der Szene von sich reden und der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ (IB) Konkurrenz zu machen versucht.