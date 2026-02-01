Zum Hauptinhalt springen

KriminalpolizeiMünchner Polizei zerschlägt rechtes Vernetzungstreffen

Lesezeit: 3 Min.

Die Polizei schritt  gegen mutmaßlich extrem rechte "Münchner Patrioten" ein, die sich in München-Sendling trafen.
Die Polizei schritt  gegen mutmaßlich extrem rechte "Münchner Patrioten" ein, die sich in München-Sendling trafen. (Foto: Martin Bernstein)

Unter dem Namen „Patriotische Bewegung“ formieren sich rechte Akteure, um Propaganda für die AfD zu machen. Am Samstagabend marschierten sie durch München. Der Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von Martin Bernstein

Der Stammtisch sitzt in der Falle. In einem Sendlinger Lokal von Einsatzkräften festgesetzt, müssen mehrere Dutzend zumeist junger Männer und Frauen am Samstagabend einer nach dem anderen eine „Bearbeitungsstraße“ der Münchner Polizei durchlaufen: Identitätsfestellung. Der Staatsschutz der Münchner Polizei weiß jetzt ziemlich genau, wer sich hinter der extrem rechten Propaganda-Gruppe in München verbirgt, die seit ein paar Monaten in der Szene von sich reden und der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ (IB) Konkurrenz zu machen versucht.

