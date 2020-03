Was im Herbst 2015 in der Flüchtlingshilfe funktioniert hat, soll auch in der Corona-Krise funktionieren: dass Menschen spontan und ehrenamtlich anderen helfen, die in Schwierigkeiten sind. Engagement ohne feste Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Hilfsorganisation möchten die aus den damaligen Hauptbahnhofhelfern hervorgegangenen "Münchner Freiwilligen - Wir helfen" jetzt wieder organisieren. Dazu hat der Verein eine Hotline "Corona" eingerichtet.

"Bei uns können sich ältere Menschen und Menschen der Corona-Risikogruppen melden, wenn sie Unterstützung brauchen - etwa für die Besorgung von Lebensmitteln und Medikamenten -, aber nicht selbst in einen Supermarkt oder eine Apotheke gehen wollen oder können", erklärt Petra Mühling, die Initiatorin des Hilfsprojekts. Selbstverständlich würden die Helfenden vor ihrem ersten Einsatz in Sachen Hygiene und Eigenschutz auf Grundlage der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts geschult, betont sie.

Der Verein würde dann den Kontakt zu freiwilligen Helferinnen und Helfern herstellen. Unter der Telefonnummer 089/ 46 13 29 83 oder über das Internet-Formular unter www.muenchner-freiwillige.de können sich Münchnerinnen und Münchner täglich zwischen 9 und 18 Uhr melden, wenn sie oder ein Haushaltsmitglied der Corona-Risikogruppe angehören, sich deshalb derzeit zu Hause aufhalten und keinen Besorgungen nachgehen können. Kleinere Besorgungen werden dann erledigt oder dringliche Post aufgegeben. Der Verein betont, dass man keinen medizinischen Rat geben und keine Personentransporte übernehmen könne. Die Hotline ist für Hilfesuchende gedacht, wer selbst helfen will, soll sich über ein Formular oder über die Mail-Adresse helfen@mfwh.de melden.

Derweil wird die Liste der Schließungen und Absagen immer länger. Das Zurückfahren des öffentlichen Lebens soll die Ausbreitung des Virus verlangsamen. So schloss die Stadt am Wochenende ihre Kultureinrichtungen, auch das Theaterfestival "Radikal jung" vom 25. April bis 2. Mai wurde abgesagt. Geschlossen sind jetzt auch alle städtischen Museen und Kunsträume, das NS-Dokumentationszentrum, die Stadtbibliothek sowie alle Stadtteilbibliotheken und die Monacensia. Die Onleihe und weitere digitale Angebote der Bibliothek stünden unter www.muenchner-stadtbibliothek.de zur Verfügung.

Unterbrochen ist fürs Erste auch das gesamte Kurs- und Veranstaltungsprogramm der Münchner Volkshochschulen. Betroffene würden informiert, sobald abzusehen sei, wie es weitergehe, heißt es von dort. Von Einzelanfragen möge man absehen.

Von diesem Montag an werden die Folgen der Corona-Krise auch bei der Münchner S-Bahn zu spüren sein. Aufgrund der Schulschließungen und weil etliche Arbeitnehmer im Home-Office seien, wird die Bahn auf einigen Linien ihren Fahrplan ändern, "um den Betrieb auch unter den aktuellen Umständen nachhaltig zu sichern". Von Montag an werden deshalb bei der Münchner S-Bahn die Taktverstärker der S 2, S 3, S 4 und S 8 entfallen.