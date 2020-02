Das Kreisverwaltungsreferat soll eine Bannmeile "oder andere geeignete und dauerhafte Maßnahmen" für den Sankt-Jakobs-Platz vor der Synagoge und der Israelitischen Kultusgemeinde und am Platz der Opfer des Nationalsozialismus prüfen. Das fordert die SPD-Fraktion im Stadtrat in einem Antrag. Immer wieder versuchten Pegida und andere rechtsradikale Gruppierungen, unter Ausnutzung des Versammlungsrechts diese "besonders sensiblen Orte zu entwürdigen". Zuletzt wurde bekannt, dass Pegida-Chef Heinz Meyer am Wahlsonntag, 15. März, vor der Synagoge gegen die jüdische Glaubenspraxis der Beschneidung agitieren will.

