Von Michael Zirnstein

Die Sache mit dem Heiligenschein ist heikel, ganz besonders für einen Kneipenkerl wie Rea Garvey. Selbst wenn jemand beim Titel des kommenden Albums "Halo" gar nicht an eine Gloriole denkt, sondern an das Computerspiel oder an den Song von Beyoncé (beides Legenden ihrer jeweiligen Genres), hat das Projekt durchaus eine Fallhöhe. Garvey weiß das. Er war zuletzt auf Artwork-Fotos viel in grellem Gegenlicht und vor blendenden Sonnenstrahlen zu sehen, dazu meist in glitzernde Jacken gekleidet. Also möchte er "Halo" gleich einordnen beim Interview im Backstage-Raum der Alten Kongresshalle München. Er habe da recherchiert, sagt der bärtige Hipster: Halo, das seien in der uralten Bedeutung all die guten Dinge, die jeder im Leben sammelt, es seien die Kraft und die Talente eines Einzelnen, die man weitergeben kann - eine Ausstrahlung im praktisch-positiven Sinn.