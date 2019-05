28. Mai 2019, 18:49 Uhr Razzien in Hanfläden Überhart und realitätsfremd

Rechtliche Unsicherheit muss dringend beseitigt werden

"Kommt nicht in die Tüte" (6. Mai), "Weitere Razzien nicht ausgeschlossen" (10. Mai) und Kommentar "Warum es endlich Klarheit braucht" (13. Mai):

Es ist in der Tat erstaunlich, dass nun plötzlich gegen Produkte vorgegangen wird, die jahrelang, manche jahrzehntelang frei verkäuflich waren und nun auf einmal einen Verstoß gegen das Betäubungsmittel-Gesetz darstellen sollen. Es ist doch längst weit verbreiteter Standard, dass Hanf weit mehr ist als eine rein auf ihre potenzielle Rauschwirkung reduzierte Pflanze. Gerade im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft kann es nur mit dem überaus ökologischen und vielseitigen Rohstoffgiganten Hanf gehen. Hierfür braucht es für ökologisch aufgestellte Firmen und Investoren, die sich dem Hanf widmen oder widmen möchten, ein entsprechend rechtssicheres Klima. Gerade im mit großem wirtschaftlichem Potenzial gesegneten Bereich der Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel bedeutet die derzeitige unpräzise Fassung des Betäubungsmittelgesetzes große Gefahr. Während in anderen Ländern innovative florierende Wirtschaftszweige entstehen, wähnt man sich hierzulande immer noch in der Zeit der Hexenverfolgung.

Erst vor kurzem hat die Weltgesundheitsorganisation WHO sich in ihrer auf intensiver wissenschaftliche Arbeit beruhenden Empfehlung an die Vereinten Nationen für eine komplette Deregulierung von Cannabidiol-haltigen (CBD) Hanfprodukten (entspricht dem in der EU zugelassenem Nutzhanf, CBD kommt ganz natürlich im Hanf vor) ausgesprochen. Keine drei Monate später stürmen Polizisten in Deutschland Geschäfte, die mit ebensolchen Produkten handeln. Bei diesen harmlosen Produkten Rauschgiftkonsum/Drogenhandel zu unterstellen, nur weil das Gesetz nicht zwischen THC-haltigem Hanf und den seit 1996 in der EU zum Anbau zugelassenen Nutzhanfsorten (maximal 0,2 Prozent Gehalt psychoaktiver Wirkstoff THC) beziehungsweise den daraus gewonnen Rohstoffen/Produkten unterscheidet, ist einer aufgeklärten Gesellschaft unwürdig.

Dass der längst krachend gescheiterte Krieg gegen Drogen nun wieder auf völlig unverdächtige Pflanzenteile des Hanfes ausgeweitet wird, ist nicht vermittelbar. Hanfprodukte sind in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Gerade ältere Menschen wenden sich zunehmend Hanfprodukten zu, konsumieren Hanftee, Hanfsamen, Hanfextrakte oder Hanfkosmetik. Diese Menschen werden mit der Durchsetzung eines wirklichkeitsfremd formulierten und neuerdings überhart angewandten Gesetzes kriminalisiert.

Norman Schirmer, Stollberg/Erzgebirge