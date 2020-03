Bei einer Razzia im Münchner Rotlichtmilieu sind Kriminalbeamte des Kommissariats 35 am Mittwoch auf vier Frauen gestoßen, die in Wohnungen und einem Hotel im Sperrbezirk verbotenerweise und ohne Anmeldung Prostitution ausgeübt haben. Die zwischen 21 und 42 Jahre alten Frauen kommen aus Deutschland, Rumänien und Jamaika. Zur Mittagszeit durchsuchten Polizisten fünf Objekte in Sendling, Giesing und Pasing. Sie gingen Tipps aus der Szene nach und werteten einschlägige Inserate im Internet aus.