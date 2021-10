Wegen einer angeblichen Entschärfung einer Fliegerbombe im Raum Moosach ist es bei der Münchner S-Bahn am Freitagvormittag zu Einschränkungen gekommen. Die Linie S 1 aus Richtung Freising/Flughafen fuhr nur bis Feldmoching und wendete dort vorzeitig. Die Polizei war vor Ort und untersuchte den im Gleisbereich gefundenen Gegenstand. Dabei handelte es sich jedoch nicht - wie zuerst angenommen - um eine Fliegerbombe, sondern um ein kleines, ungefährliches Bauteil einer Bombe. Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten das Teil im Gleisbereich gefunden und daraufhin die Polizei informiert, die das Teil entsorgte. Laut Polizei habe es sich dabei um ein sogenanntes Gewicht gehandelt. So wird das Bauteil einer Bombe genannt, das die Zündung auslöst und nach der Detonation übrig bleibt. Wann genau die Bombe dort explodiert sein soll, sei nicht klar; es sei jedenfalls davon auszugehen, dass die Detonation Jahre zurückliegt, so die Polizei.