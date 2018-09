24. September 2018, 18:57 Uhr Rauchvergiftung Heiße Hose

Weil ihr Wiesnbesuch gar so feucht endete, kamen zwei junge Männer am späten Sonntagabend auf eine seltsame Idee. Sie waren beide tropfnass vom Regen in ihre Wohnung in der Türkenstraße heimgekommen. Dort versuchten sie offenbar, ihre Hosen auf der Ofenplatte zu trocken - und schliefen dabei ein. Sie wurden auch nicht wach, als der Rauchmelder Alarm schlug. Nachbarn hörten ihn zum Glück und benachrichtigen die Feuerwehr. Die fand eine komplett verrauchte Wohnung, in der die beiden Männer schliefen. Sie wurden mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, die Kleidung verbrannte.