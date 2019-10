Wegen Rauchentwicklung im Cockpit ist ein belgischer Ferienflieger in München außerplanmäßig gelandet. Niemand sei verletzt worden, es sei eine reine Sicherheitslandung gewesen, sagte ein Sprecher des Flughafens am Montag. Die Maschine von Tui Fly Belgien mit 183 Passagieren war auf dem Weg von Brüssel nach Scharm el-Scheich, als sie gegen 8.06 Uhr in München landete. Die Feuerwehr hielt sich bereit, musste aber nicht eingreifen. Im Cockpit sei ein kleiner Ventilator für die Kühlung der Instrumente ausgefallen. Aus Sicherheitsgründen sei es gut und richtig gewesen, dass die Piloten das Flugzeug gelandet hätten. Die Passagiere warteten zunächst auf eine Ersatzmaschine, um in den "wohlverdienten Urlaub" zu fliegen, so der Sprecher. Die südliche Start- und Landebahn war für etwa 20 Minuten gesperrt. Alle Flugzeuge konnten "ohne nennenswerte Verzögerung" über die nördliche Bahn abheben.