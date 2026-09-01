Nach einem Raubüberfall sucht die Münchner Polizei nach Zeugen des Geschehens, das sich am Sonntag gegen 22.30 Uhr in der Ackermannstraße ereignete. Ein 37-Jähriger aus dem Landkreis München hielt sich zu der Zeit mit einer ihm nur oberflächlich bekannten Frau in einem derzeit nicht betriebenen Kiosk auf, als vier maskierte Männer den Raum betraten, dem 37-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühten und ihm eine Tasche abnahmen, in der sich Mobiltelefone und rund 5000 Euro Bargeld befanden.