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SchwabingDubioser Raubüberfall in geschlossenem Kiosk

Die Polizei sucht nach Hinweisen.
Die Polizei sucht nach Hinweisen.
Foto: Jens Büttner/dpa

Vier maskierte Männer betreten einen Kiosk und nehmen einem Mann eine Tasche mit Handys und Bargeld ab. Dabei spielt eine Frau eine fragwürdige Rolle.

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Nach einem Raubüberfall sucht die Münchner Polizei nach Zeugen des Geschehens, das sich am Sonntag gegen 22.30 Uhr in der Ackermannstraße ereignete. Ein 37-Jähriger aus dem Landkreis München hielt sich zu der Zeit mit einer ihm nur oberflächlich bekannten Frau in einem derzeit nicht betriebenen Kiosk auf, als vier maskierte Männer den Raum betraten, dem 37-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühten und ihm eine Tasche abnahmen, in der sich Mobiltelefone und rund 5000 Euro Bargeld befanden.

Anschließend flüchteten die Männer gemeinsam mit der Frau in Richtung Winzererstraße, wo alle in ein Auto stiegen. Die Männer werden als je 1,80 Meter groß und schlank beschrieben; die Frau, die die Polizei als Komplizin verdächtigt, sei etwa 1,60 Meter groß. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 089/29100 entgegen.

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