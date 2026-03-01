Zum Hauptinhalt springen

FreimannZwei Männer rauben Supermarkt mit Schusswaffe aus

Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Fahndung nach den beiden Männern eingesetzt, die am Samstagaben einen Supermarkt in Freimann überfallen hatten. 
Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Fahndung nach den beiden Männern eingesetzt, die am Samstagaben einen Supermarkt in Freimann überfallen hatten.  (Foto: Hartmut Pöstges)

Am Samstagabend erbeuten die Täter nach Ladenschluss mehrere Tausend Euro. Trotz des Einsatzes von Hubschrauber und Drohne können die beiden entkommen.

Ein Supermarkt am Werner-Egk-Bogen in Freimann ist am Samstagabend Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein Mitarbeiter des Supermarktes gegen 20.15 Uhr den Ladehof, um Müll zu entsorgen. Auf dem Rückweg in das Geschäft stellten sich ihm zwei bislang unbekannte Männer in den Weg und zwangen ihn unter Vorhalten einer Schusswaffe in den Laden, in dem sich zwei weitere Mitarbeiterinnen aufhielten.

Unter anhaltender Drohung mit der Schusswaffe erbeuteten die Täter Bargeld in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die von den Mitarbeitenden umgehend alarmierte Polizei war mit etwa 20 Streifenwagen im Einsatz und setzte zur Fahndung auch einen Hubschrauber und eine Drohne ein, was jedoch erfolglos blieb.

Ob es sich bei der Schusswaffe um eine scharfe Pistole handelte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen, die zum angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Täter sollen laut Beschreibung etwa 20 Jahre alt sein. Der eine sei 1,70 Meter groß und kräftig. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und dunkelblauer Jogginghose. Sein Komplize ist 1,85 Meter groß, schlank und war bekleidet mit einem schwarzen Schal, schwarzer Bomberjacke und schwarzer Hose. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

© SZ/kmp - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

IS-Terror in München – das Prozess-Tagebuch, Tag 10
:„Ich habe das Vertrauen in die Menschen verloren“

Mehrere Geschädigte berichten an Tag zehn von finanziellen Einbußen und Problemen, die notwendige Behandlung zu bekommen.  Die SZ dokumentiert jeden einzelnen Prozesstag.

SZ PlusVon SZ-Autorinnen und -Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite