Ein Supermarkt am Werner-Egk-Bogen in Freimann ist am Samstagabend Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein Mitarbeiter des Supermarktes gegen 20.15 Uhr den Ladehof, um Müll zu entsorgen. Auf dem Rückweg in das Geschäft stellten sich ihm zwei bislang unbekannte Männer in den Weg und zwangen ihn unter Vorhalten einer Schusswaffe in den Laden, in dem sich zwei weitere Mitarbeiterinnen aufhielten.

Unter anhaltender Drohung mit der Schusswaffe erbeuteten die Täter Bargeld in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die von den Mitarbeitenden umgehend alarmierte Polizei war mit etwa 20 Streifenwagen im Einsatz und setzte zur Fahndung auch einen Hubschrauber und eine Drohne ein, was jedoch erfolglos blieb.

Ob es sich bei der Schusswaffe um eine scharfe Pistole handelte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen, die zum angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Täter sollen laut Beschreibung etwa 20 Jahre alt sein. Der eine sei 1,70 Meter groß und kräftig. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und dunkelblauer Jogginghose. Sein Komplize ist 1,85 Meter groß, schlank und war bekleidet mit einem schwarzen Schal, schwarzer Bomberjacke und schwarzer Hose. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.