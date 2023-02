Vier Jugendliche haben am frühen Samstagmorgen einen 20-Jährigen überfallen, bewusstlos geprügelt und ausgeraubt. Eine Zeugin filmte den brutalen Überfall. Die Tat ereignete sich gegen 2 Uhr in der Dülferstraße im Münchner Stadtteil Hasenbergl. Auf dem Weg zur U-Bahn-Station Hasenbergl hatten vier junge Männer den Mann zunächst nur nach Zigaretten gefragt. Völlig unvermittelt schlugen die Männer dann laut Polizei auf ihr Opfer ein, auch als der 20-Jährige bereits am Boden lag. Als der 20-Jährige das Bewusstsein verloren hatte, entwendeten die Täter die Winterjacke und weitere Gegenstände.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief erfolglos. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Die Täter sollen etwa 16 Jahre alt sein und waren dunkel gekleidet. Einer trug eine helle Mütze, ein anderer eine Jacke mit Fellkapuze. Wer die Personen im Bereich des U-Bahnhofs Hasenbergl, in der Dülfer- oder Blodigstraße gesehen hat, soll sich unter Telefon 089/2910-0 bei der Kriminalpolizei melden.