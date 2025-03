Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend einen jungen Mann in der Frühlingstraße in Freising überfallen und ausgeraubt. Der 24-Jährige hatte kurz zuvor Bargeld an einem Geldausgabeautomaten abgehoben.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der 24-Jährige gegen 18 Uhr einen größeren Bargeldbetrag an einem Geldautomaten auszahlen lassen. Kurze Zeit später wurde er in der Frühlingstraße von einem Unbekannten überwältigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter entwendete das zuvor abgehobene Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung Westen. Der verletzte junge Mann wurde von Zeugen erstversorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem etwa 1,80 Meter großen und mit einer grauen Hose sowie einer schwarzen Kapuzenjacke bekleideten Täter verlief ohne Ergebnis. Die Kripo Erding hat noch am Abend die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 08122/9680 zu melden.