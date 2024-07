Eine 48 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen im Münchner Norden überfallen und beraubt worden. Der Überfall ereignete sich laut Polizei gegen 6 Uhr auf der westlichen Seite des Feldmochinger Sees. Als die Spaziergängerin am Seeufer stand, sei ein bislang unbekannter Täter auf sie zugekommen und habe sie in ein Gebüsch geschubst. Anschließend habe er sich das Handy geschnappt.