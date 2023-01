Ein 40-Jähriger ist am Freitagabend in einer Grünanlage an der Georg-Wopfner-Straße in Freimann von einem Täterpärchen ausgeraubt und mit einem Klappmesser verletzt worden. Der Mann habe angegeben, von einem Mann und einer Frau nach Zigaretten gefragt worden zu sein, teilt die Polizei mit. Unvermittelt habe ihm der Mann ins Gesicht geschlagen und Geld gefordert. Als er am Boden gelegen habe, habe die Frau ihn mit dem Messer in die Hand geschnitten. Die Tatverdächtigen flüchteten mit mehreren Hundert Euro und dem Mobiltelefon des Mannes. Eine Fahndung mit 20 Streifen blieb erfolglos.