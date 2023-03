And the winner is: Rattlesnake Saloon

Von Oliver Hochkeppel

Fasanerie, Schneeglöckchenstraße 91. Unter dieser Adresse im unscheinbaren, von jeder Gentrifizierung verschonten äußersten Nordwesten Münchens findet sich eine Art Wurmloch oder Dimensionen-Tor. Denn tritt man durch die rotbraune Eingangstür des 1903 als nicht unstattliches bayerisches Wirtshaus erbauten Gebäudes, dann befindet man sich urplötzlich Tausende Kilometer entfernt, in einer amerikanischen Kneipe, wie sie eigentlich nur in Nashville, Memphis oder auch New Orleans zu finden sind. "Rattlesnake Saloon" steht dann auch über der Eingangstür.

Vor bald 40 Jahren hat Bruno Theil, ein gebürtiger Siebenbürger Sachse aus Hermannstadt, das Wirtshaus übernommen und daraus ein Dorado für Americana-Fans gemacht. Weil er selbst ein Fan der amerikanischen Roots-Kultur und -Musik ist, aber auch weil er eine neue Aufgabe suchte, nachdem er lange in aller Welt auf der Flucht vor sich selbst und wegen eines Motorrad-Unfalls querschnittsgelähmt im Rollstuhl gelandet war.

Und so setzt man sich nun in seiner Parallelwelt an grobe Saloon-Tische mit Jack-Daniels-Flaschen als Kerzenhalter, isst großartige Steaks, Burritos, Burger oder Schnitzel namens Santa Fee, trinkt Rattlesnake-Bier oder Whiskey und blickt auf Wände voller amerikanischer Nummernschilder, Logos und - Bandfotos und Konzertplakate.

Denn live gespielte Roots-Musik gehört von Donnerstag bis Sonntag seit jeher fest dazu. Gespielt von Theils Hausbands, den Rattlesnake Torpedos oder den Torpedo Kids, der hauseigenen Nachwuchsförderung; von Ludwig Seuss mit seinen Blues- oder Zydeco-Bands; aber auch von internationalen Größen der Blues-, Country- und Zydeco-Szene. Der zweifache Grammy-Gewinner Albert Lee etwa spielt regelmäßig (und gerade wieder drei Tage lang) hier. Seit Langem ist der Rattlesnake Saloon der letzte Mohikaner der vielen untergegangenen Münchner Blues-Clubs wie Hide-Out, Alonso, Vogue oder Oklahoma. Mit nationaler und internationaler Ausstrahlung, die schon über manche Krise hinweghalf.

Detailansicht öffnen 1903 wurde der Rattlesnake Saloon als bayerisches Wirtshaus erbaut. (Foto: Robert Haas)

Trotzdem ist es eine kleine Sensation, was Bruno Theil und seine mitwirbelnde Familie vor einer Woche neben seinem 65. Geburtstag feiern konnten: Der Rattlesnake Saloon wurde in Memphis, Tennessee, mit dem Ameripolitan Music Award in der Kategorie "best venue" ausgezeichnet - gewonnen hatte man gegen vier ebenfalls nominierte, allesamt amerikanische Clubs aus Missouri, Arizona, Kentucky und Texas.

Für Kenner keine kleine Sache: Der vom Musiker Dale Watson ins Leben gerufene Preis ist eine Art Oscar oder Grammy der Country- und Western-Szene. Durch diese sozusagen offizielle Beglaubigung spricht sich vielleicht ein bisschen mehr herum, dass man für erstklassige Country- oder Roots-Musik in authentischem Ambiente nicht unbedingt in den Flieger nach Amerika steigen muss. Obwohl der Weg in die Schneeglöckchenstraße für die meisten auch kein Katzensprung ist.