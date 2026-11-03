Sie huschen über die Gleise in dunklen U-Bahnhöfen, wühlen zwischen den Abfällen und verstecken sich in feuchten Kellern. Ihr braungraues Fell verschmilzt beinahe mit der Umgebung. Auffällig ist nur der charakteristische, lange Schwanz. Die Rede ist von Ratten , die keinem Münchner, der sich einmal in der Nähe des Hauptbahnhofs, des Alten Botanischen Gartens oder des Nussbaumparks aufgehalten hat, fremd sein dürften. Zuletzt wurden mehrere Ratten gar mitten am Tag am Goetheplatz gesehen. Und das, obwohl sie sich eigentlich in der Dämmerung am wohlsten fühlen. Hat München ein Rattenproblem?

Gerade in den Wintermonaten werden Schädlingsbekämpfer wie Jason Puschmann besonders häufig kontaktiert. „Im Winter ist die Hauptsaison. Von O bis O.“ Er meint Oktober bis Ostern. Das ist die Zeit, in der sich die Ratten warme Plätze suchen und diese meistens in beheizten Gebäuden finden. Dort werden sie öfter von den eigentlichen Bewohnern entdeckt und vor allem öfter gemeldet.

Kammerjäger Jason Puschmann bei der Rattenbekämpfung (Archivbild). Foto: Robert Haas

Auch allgemein habe er es mit einer steigenden Zahl von Rattenaufträgen zu tun, sagt Puschmann. Andere Schädlingsbekämpfer bestätigen diese Wahrnehmung. „Wir können gar nicht so viele Leute einstellen, wie wir Aufträge haben“, heißt es von der Firma Top-Tox. Puschmann sagt, das liege daran, dass die Leute mehr außerhalb essen und ihren Müll dann achtlos liegen ließen. Auch alte, marode Gebäude machten es Ratten leichter, einen Eingang zu finden und sich im Warmen einzunisten.

Ein Sprecher des Münchner Gesundheitsreferats relativiert diesen Eindruck. Eine auffällige Zunahme der Meldungen innerhalb der vergangenen Wochen oder Monate könne seitens des Gesundheitsreferats nicht festgestellt werden. Zudem stünden jetzt erst einmal die kalten Monate bevor. Was für uns Menschen warme Winterjacken, Mützen und heiße Getränke bedeutet, bedeutet für Ratten vor allem weniger Nahrungsquellen. „Dadurch verlangsamt sich das Wachstum der Rattenpopulation“, schreibt ein Sprecher des Referats.

Wer in den vergangenen Wochen einen Blick aufs Thermometer geworfen hat oder einfach mal draußen unterwegs war, wird aber auch gespürt haben, dass der richtig kalte Herbst noch auf sich warten lässt. Auch die Winter werden immer milder. Forscher der University of Richmond stellten einen direkten Zusammenhang zwischen dem Klimawandel, dem Wachstum von Städten und den wachsenden Rattenpopulationen fest. Die Nagetiere haben es immer leichter, die Wintermonate zu überstehen und sich sogar noch weiter zu vermehren. Nicht unbedingt erfreuliche Zukunftsaussichten – vor allem, da Ratten als Krankheitsüberträger bekannt sind.

Hantavirus, Leptospirose oder Salmonellose sind nur ein paar der Erkrankungen, welche die Nagetieren übertragen können. Außerdem bringen Ratten häufig Parasiten wie Zecken, Flöhe oder Milben mit sich, die ihrerseits wieder weitere Krankheiten an den Menschen weitergeben können. Dagegen erscheinen Sachschäden wie durchgebissene Kabel oder kaputte Wasserrohre fast schon marginal. Grundsätzlich zählen Ratten dennoch nicht zu den Tieren, denen man gerne begegnet, schon gar nicht im eigenen Keller.

Sollte letzteres passieren, sind die Eigentümer des Grundstücks dafür verantwortlich, dass „eine angemessene Bekämpfung stattfindet“, heißt es aus dem Gesundheitsreferat. Bei einem kleineren Befall kann man theoretisch selbst versuchen, etwas gegen die Tiere auszurichten. Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten, sonst kann man sich schnell infizieren, wenn man etwa Rattenkot wegfegt und damit aufwirbelt oder gar von einer Ratte gebissen wird. Wer noch alte Rattenköder übrig hat, sollte außerdem überprüfen, ob diese Antikoagulanzien enthalten. Seit April 2026 sind solche Köder in Deutschland verboten, weil sie nicht nur Ratten gefährden, sondern auch Tiere wie Füchse oder Eulen, wenn diese eine vergiftete Ratte fressen.

„Die Ratte ist nie einfach so da“, sagt der Schädlingsbekämpfer

Kammerjäger wie Puschmann raten daher zu professioneller Unterstützung. Schädlingsbekämpfer könnten professionell gegen die Ratten vorgehen, und das Schritt für Schritt: „Das Allererste, was ich überprüfe, ist das Warum. Die Ratte ist nie einfach so da“, sagt Puschmann. Ein Blick nach links und rechts sei dann wichtig. Gibt es ein defektes Kanalsystem, aus dem die Ratten kommen? Füttert der Nachbar, der eigentlich Igel füttern will, aus Versehen Ratten? Bietet der Gartenschuppen die perfekte Nistmöglichkeit? „Man muss schauen, dass für die Ratten keine idealen Bedingungen mehr gegeben sind.“ Erst dann können Giftköder, oder wenn es sich nur um ein paar Ratten handelt, Fallen wirklich etwas bewirken, denn sonst kommen immer wieder neue Ratten nach. Und das geschieht selbst im Umfeld des viel besuchten und von Profis betreuten Schlosses Nymphenburg.

Seit 2019 setzt die Bayerische Schlösserverwaltung Giftköder ein. „Seither ist die Zahl der Sichtungen deutlich zurückgegangen“, bestätigt die Verwaltung auf Nachfrage. Immerhin im Schloss selbst gebe es keine Ratten, aber an den Böschungen entlang des Waisenhauskanals, am Schlossrondell und den Gartenflächen vor dem Schloss. Auch die Schlösserverwaltung weiß längst, dass es nicht reicht, die Symptome zu bekämpfen. Man muss an die Ursache heran. Daher leeren Mitarbeiter die Mülleimer in ihrem Zuständigkeitsbereich „bis zu siebenmal wöchentlich“. Die Ratten sollen so wenig Nahrung wie möglich finden. Allerdings ist die Bekämpfung der Tiere nicht nur zeit-, sondern auch kostenintensiv. Jährlich investiert die Schlösserverwaltung einen mittleren vierstelligen Betrag.

Trotz aller Bemühungen ist eine „vollständige Ausrottung von Ratten realistischerweise nicht möglich“, resümiert das städtiscvhe Gesundheitsreferat. Ratten sind offenbar zu intelligent, zu angepasst an die Großstadt. Auch angesichts des Klimawandels werden den Münchnern in Zukunft daher wohl eher mehr als weniger Ratten über den Weg laufen.