Verrückter Mix aus Comedy und nerdigem Musiktheater: Benno Heisel schlüpft in das Kostüm eines Wolpertingers und verbindet in seiner „Parasitcom“ Philosophie, realpolitische Anspielungen und Quatsch.

Von Sabine Leucht

Viele Monate hat Benno Heisel an ihm gebaut. Angefangen hat er mit seinem Gesicht: mit einer Origami-Arbeit, die acht verschiedene Muskeln nachbildet, mit denen der Wolpertinger so etwas wie Mimik simulieren kann. Anders als beim ersten Tryout im April hat der Wolpi inzwischen auch Augen. Und ein stabilisierender Lack verleiht seinem säuberlich in Falten gelegten Antlitz eine wutrötliche Farbe. Mit seinem zottelpelzigen Körper suggeriert das Ding eine entfernte Verwandtschaft mit den Perchten – die ebenso eine alpenländische Erfindung sind wie das aus verschiedenen Tieren zusammengesetzte Fabelwesen selbst. Und es ist gewaltig groß! Auf die Bühne des eher intimen Schwabinger Rationaltheaters passt die etwas zerbeult aussehende Schöpfung des Performers, Theatermachers, passionierten Musik(-Instrumente)- und nun also auch Figuren-Fricklers gerade mal so.