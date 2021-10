Die Koalition aus Grünen und SPD hält einen deutlich schnelleren Kohleausstieg der Stadt als bisher geplant für möglich. Es zeichne sich ab, dass entgegen bisheriger Annahmen der Steinkohleblock im Heizkraftwerk Nord doch auf Gas umgerüstet werden könne, heißt es in einer Erklärung. Diese "völlig neue Entwicklung" beruhe auf Veränderungen im Erdgas-Fernleitungssystem, der Ertüchtigung der Verteilerstation und Effizienzgewinnen. Die Koalition fordert die Stadtwerke München (SWM) als Betreiber des Steinkohleblocks auf, die Umrüstung "vertieft zu prüfen". Die Positionierung von Grünen und SPD lässt darauf schließen, dass man sich mit der städtischen Tochter darauf schon intern geeinigt hat. Der Kohleblock soll laut Beschlusslage so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Das war bisher nicht möglich, weil er für Strom und Wärme in München systemrelevant ist und deshalb gleichwertig ersetzt werden muss.