Die Stadtrats-Vollversammlung am Mittwoch im Föttmaninger Showpalast könnte spannend werden. Denn nach der geplatzten Wahl von Anna Hanusch (Grüne) zur neuen Baureferentin droht auch bei der Besetzung der beiden anderen Spitzenposten der Stadt, die neu vergeben werden sollen, ein heftiger Konflikt. Am Freitag hatte die CSU-Fraktion die Regierung von Oberbayern erneut um Rechtsauskunft ersucht, ob auch die geplante Neubesetzung des Personal- und Organisationsreferats sowie des Kreisverwaltungsreferats ohne vorherige Ausschreibung erfolgen können. Nun hat aber auch Alexander Dietrich, vor knapp sechs Jahren auf dem CSU-Ticket ins Amt gewählter Personalreferent, in einer am Sonntag per E-Mail an die Stadtspitze und die übrigen Rathaus-Fraktionen verschickten "persönlichen Erklärung zu den anstehenden Referentenwahlen" für die Besetzung des Chefs des Personal- und Organisationsreferats ebenfalls eine Ausschreibung gefordert.

"Nach gründlicher eigener juristischer Prüfung", schreibt Dietrich, halte er die Rechtsauffassung der Regierung von Oberbayern zur grundsätzlichen Ausschreibungspflicht der Referentenpositionen für richtig. "Es wäre deshalb der beste Weg, die Stelle ordentlich und fair auszuschreiben." Die Wahl des Personalreferenten am Mittwoch ohne vorherige Ausschreibung hält Dietrich "im Lichte der Rechtsauffassung der Regierung von Oberbayern für rechtlich angreifbar". An einer rechtlich zweifelhaften Wahl will er sich nicht beteiligen, im Falle einer Ausschreibung "unter fairen Bedingungen" will er antreten.

Eigentlich will die grün-rote Rathauskoalition am Mittwoch Andreas Mickisch zum Personalreferenten und Hanna Sammüller-Gradl zur neuen Kreisverwaltungsreferentin wählen. Dass er dies für rechtskonform hält, hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Ende vergangener Woche noch erklärt und die Losung ausgegeben, an den beiden Referentenwahlen festzuhalten.

CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl, der sich "sehr überrascht über die klaren Aussagen der Regierung" zeigte, erwartet nun bis Mittwoch eine Äußerung der Rechtsaufsichtsbehörde. Im Falle der geplatzten Wahl von Anna Hanusch zur neuen Baureferentin hatte die Regierung das Prinzip der Bestenauslese betont und eine Abweichung von diesem Prinzip und damit einen Verzicht auf eine Ausschreibung an wenige Ausnahmetatbestände geknüpft.