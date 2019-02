24. Februar 2019, 18:27 Uhr Rathaus Blumen für Bienen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gibt sich seit kurzem als Bienenfreund, und nun zieht auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach. Um mehr Lebensräume für Bienen und andere Insekten zu schaffen, habe er das städtische Baureferat gebeten, "dieses Jahr einen bienenfreundlichen Blumenschmuck für das Rathaus zu wählen". Farben und Intensität der Blüten würden zwar etwas zarter sein als bei den Geranien, die bisher gepflanzt worden seien, aber dennoch gut sichtbar, verspricht der OB in einer eigens am Sonntag verschickten Pressemitteilung. Das Baureferat habe ein Konzept entwickelt, das von Mai an am Marienplatz zu sehen sein werde. Es handle sich dabei um eine Mischbepflanzung mit folgenden Pflanzenarten und -sorten: Mehlsalbei, Löwenmäulchen, Zweizahn, Schneeflockenblume, Fächerblume, Zinnien, Wolfsmilch, Leberbalsam und Prachtkerzen. Vorbild für den neuen Blumenschmuck am Rathaus sind die Pflanztröge in der Fußgängerzone, die schon seit längerem mit bienenfreundlichen Pflanzen ausgestattet sind.