Von Thomas Becker, München

Rein kommen sie noch ganz gemütlich, von rechts die Bühne hoch, aber dann geht der Vorhang auf, und die wilde Jagd beginnt: eine Frau, zwei Männer, 17 Rollen - willkommen bei "Ratatata! Die wirklich wahre Geschichte von Bonnie & Clyde"! Mit diesem Ausflug ins Boulevard-Fach haben sich Constanze Lindner, Michael Altinger und Alexander Liegl endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllt - und dem Publikum einen denkwürdigen Abend beschert. Einerseits weil diese Fortschreibung des Bonnie-und-Clyde-Mythos so herrlich durchgeknallt daherkommt, andererseits weil die Veranstaltung endlich mal wieder im Saale stattfand, jawohl mittendrin im äußerst luftig bestuhlten Lustspielhaus, Lichtjahre entfernt vom Weltuntergangswetter, das draußen im Schlosspark der Katholischen Akademie gedroht hätte. Man kann allen Beteiligten nur die Daumen drücken, dass die nächsten Corona-Maßnahmen der Regierung so ausfallen werden, dass Kunst auch in geschlossenen Räumen künftig wieder möglich ist.

Ein Trio mit Talent zur selbstverachtenden Ganzkörperkomik

Zurück zum Stück, dessen Text aus der immer wieder bemerkenswerten Feder von Alexander Liegl stammt: Die Erschießung des Superstar-Räuberpärchens war damals nur inszeniert, 20 Jahre später leben sie mit neuer Identität in einem handelsüblichen Reiheneckhaus, samt Auto-Leasing, Gartenanteil - und ohne eine einzige Waffe im Haus! Bonnie löst Sudokus und Kreuzworträtsel, Clyde kann kein Blut mehr sehen - was ist bloß aus Mr. und Mrs. Cool geworden? Doch hinter der langweiligen Spießer-Fassade lauert es, das Unerwartete, und es personalisiert sich in der Folge in zig reichlich schrägen Figuren: vom skurril-verhuschten Nachbarn über den cowboyhütigen Investigativ-Podcaster Ernstl Wardwood und die mannstolle Personal Trainerin bis zum goldenen Etagenkellner und den glubschäugigen Bankern, die gleich im Dreier-Pack über den Jordan gehen.

Typen-Kabarett vom Schrillsten, eine Rolle vogelwilder als die andere, herrlich überzeichnet von diesem spielwütigen Trio mit dem Talent zur selbstverachtenden Ganzkörperkomik und dem unbedingten Willen zu dem etwas anderen Zugang. Es wird nicht nur geschossen, sondern auch lauthals gesungen und getanzt, als Oh-praise-the-Lord-Gospelgemeinde und als Federboa schwingende Las-Vegas-Showtanztruppe (Musik: Andreas Rother und Stephan Auer). Die Drei geben dem Affen so richtig Zucker, aber mit dem ganz großen Löffel. Kurz: "Ratatata!" ist ein schöner Schmarrn, ein gar wunderschöner! (Weitere Vorstellungen vom 5. bis zum 12. September im Garten der Seidlvilla.)