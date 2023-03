Der Sportwagen zerschellte neben der Garmischer Autobahn bei Oberdill an einem Baum und brannte aus.

Von Christian Deussing, Starnberg

Mit Spannung wurde am Mittwoch ein neuer Zeuge im Prozess um den tödlichen Raserunfall erwartet, bei dem in der Nacht zum 1. September 2019 der 23-jährige Benedikt Apostoli auf der Garmischer Autobahn (A95) kurz vor dem Starnberger Dreieck ums Leben gekommen war. Erst nach späteren Erkenntnissen kam heraus, dass der junge Man aus Gauting damals doch nicht am Steuer gesessen hatte - sondern sein Freund Alexander K.

Hatte der Freund also bewusst gelogen, um sich selbst zu schützen? Der weitere Zeuge vor dem Amtsgericht am Mittwoch ist ein Notarzt, der in der Unfallnacht im Dienst war und sich nach der Berichterstattung zum Prozessbeginn vor zwei Wochen überraschend beim Münchner Amtsgericht gemeldet hat. Daraufhin unterbrach Richterin Betina Dettenhofer zwei Tage später den Prozess - weil sich "neue Ermittlungsansätze ergeben" hätten. Die Plädoyers und das geplante Urteil wurden vertagt.

Gutachter bestätigen: Bei dem Unfall hätte nur der Fahrer überleben können

Mit den Aussagen des Mediziners am Mittwoch wird es immer enger für den Angeklagten. Der 55-jährige Notarzt berichtet, dass Alexander K. im Rettungswagen gefragt habe, ob er im Audi oder Bentley gesessen habe. Als der Verletzte vernommen habe, dass er im Audi gewesen sei, habe der junge Mann gesagt: "Ja, ich war der Beifahrer." Eine Aussage, die offenkundig eine Lüge war. Denn bei diesem Unfall hätte nur der Fahrer überleben können. Das bestätigten am dritten Prozesstag nochmals der Unfallgutachter und zwei Rechtsmediziner.

Demnach könnte es auch so gewesen sein, dass der überlebende Fahrer Alexander K. selbstständig aus dem Wrack geklettert und nicht wie der Beifahrer herausgeschleudert worden ist. Der Notarzt nannte es auffällig, dass der Fahrer lediglich eine Schulterfraktur und eine Platzwunde an der Stirn erlitten habe. "Ich habe keine Erklärung dafür, dass man bei diesem Unfall überleben konnte."

Nebenkläger ist der Bruder des Toten

Nach dem tödlichen Crash in südlicher Richtung kurz vor dem Starnberger Dreieck war die Polizei davon ausgegangen, dass der Gautinger Benedikt Apostoli am Steuer des 600 PS-Sportwagen gesessen hatte. Doch nach weiteren Ermittlungen und zwei Gutachten kam heraus, dass der Freund des 23-Jährigen die Kontrolle über den gemieteten Boliden bei mehr als 300 Stundenkilometern verloren haben muss.

Auf der Anklagebank sitzt Alexander K. aus München, der behauptet, sich an den Unfall auf A95 nicht mehr erinnern zu können. Der 26-jährige Student muss sich wegen eines verbotenen Autorennens mit fahrlässiger Tötung verantworten. Nebenkläger ist Raphael Apostoli, der Bruder des getöteten Beifahrers. Die Plädoyers und das Urteil werden am Freitag erwartet.