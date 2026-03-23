Mit mehr als 100 Sachen ist ein Autofahrer in der Nacht zum Samstag durch die Münchner Innenstadt gerast. Pech für ihn, Glück für die Verkehrssicherheit: In dieser Nacht führte die Münchner Verkehrspolizei einen Schwerpunkteinsatz auf der und rund um die Leopoldstraße durch. Die Beamten stoppten den Mann. Insgesamt wurden binnen sechseinhalb Stunden 65 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Zwölf Fahrverbote wurden verhängt.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektionen 13 (Schwabing), 12 (Maxvorstadt) und 47 (Milbertshofen) erstatteten außerdem drei Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung. Sie ahndeten 17 Fälle von unnötigem Lärm, vier Rotlichtverstöße, einmal technische Mängel an einem Fahrzeug sowie drei Fahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss.

Im Münchner Straßenverkehr starben vergangenes Jahr 31 Menschen. In sechs Fällen davon war laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache.