Talentschmiede, originelles Volkstheater, Familie: Die Iberl Bühne in der Innenstadt ist einzigartig in der Münchner Theaterlandschaft. Vor drei Jahren ist ihr Gründer Georg Maier gestorben - wie führt seine Witwe und Mutter einer gemeinsamen Tochter das Erbe weiter?

Von Julian Gülker

Ob sie "von der Claudia" seien, fragt Raphaela Maier. "Nein", ist die Antwort. Die neu eingetroffenen Gäste gehören nicht zu der Gruppe, die hier an diesem Abend Geburtstag feiert. An welchem der vielen Holztische sie sitzen, muss die Leiterin der Iberl Bühne also nachschauen. Auch an diesem warmen Tag ist das heimelige Theaterstüberl gut gefüllt, die Luft ist erstaunlich kühl im Obergeschoss, Gemurmel, Gelächter, Gläser klirren. Beste Wirtshausstimmung.