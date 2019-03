15. März 2019, 18:57 Uhr Rap, Straßenrock oder Jazz "089 Yeah!"

Der Verein Stadtmucke sucht eine München-Hymne - nun stehen die fünf Finalisten fest

Von Michael Zirnstein

100 Bewerber haben ihre Vorschläge eingereicht, die Band "Bittenbinder" gehört zu den fünf Gewinnern. (Foto: Bittenbinder)

Schreibt eine Hymne auf München - diese Aufgabe hat der Verein Stadtmucke vor einem halben Jahr den lokalen Musikern gestellt. Günther Sigl, der Sänger der Spider Murphy Gang, hält diesen Ansatz nicht unbedingt für zielführend, obwohl er zusammen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Schirmherrschaft für den Wettbewerb übernommen hat. "Es ist schwierig, wenn man das Thema vorgesetzt bekommt. Ich habe meine Songs immer einfach so gemacht", sagt er bei der Präsentation der Siegerlieder im Rathaus. Münchens Vorzeige-Rock'n'Roller erinnert an jenen Tag, als er im Parka nicht in die Diskothek Eastside eingelassen wurde und sich den Frust von der Seele schrieb. Das Resultat, "Schickeria", ist seitdem so eine Stadthymne. Ebenso wie sein "Skandal im Sperrbezirk". Und "Sommer in der Stadt", zu dem Reiter im Beisein seines "persönlichen Superstars" Sigl sagt: "Das ist mein München-Song."

Der Oberbürgermeister hält den Aufruf für "eine grandiose Idee", auch weil junge Menschen sich so auf ihre Weise mit der Stadtgesellschaft auseinandersetzten. So war es von dem eigens für den Wettbewerb gegründeten Verein auch gedacht, wie der Vorsitzende Franziskus Büscher erklärt: Viele Probleme würden politisch diskutiert, musikalisch könne man sie aber ganz anders ausdrücken. Gesucht war also keine Lobhudelei, sondern verbindende Musik, die den Bürgern helfe, sich hier zu Hause zu fühlen.

Ein Song allein kann das schwer schaffen. So waren die Ausrichter froh über gut 100 Bewerbungen. Aus denen hat eine Fachjury fünf Gewinner gekürt. Diese macht nun jeweils ein prominenter Mentor fit für den Auftritt bei Tollwood am 20. Juli und für eine Studioaufnahme zusammen mit den Philharmonikern. Die Funkband Bittenbinder, die von Jamarams Samy Danger betreut wird, hat das ausgefeilteste, bereits auf CD veröffentlichte Stück eingereicht: "München" besticht durch seine simple Botschaft: "089 Yeah!" Der Latein-Doktorand Jan König (Mentor: Stofferl Well) rappt geschmeidig eine Hommage an den Monaco Franze mit "A bissal wos geht immer", und auch Da Rocka und da Waitler sind in ihrem Straßenrock "Monaco" dem ewigen Stenz auf den Spuren. Kritischer sieht das Goethe Street Quartet in seiner Jazz-Nummer die kalte Fassaden in "Cold München", hat aber die Hoffnung, hier heimisch zu werden, ebenso wenig aufgegeben wie Laila in ihrer Piano-Ballade "City of Hopes": "Ich bleib bei dir, bis ich alt werde."

Dafür, dass junge Menschen München nicht in Richtung günstiger Mietspiegel verlassen, braucht es mehr als ein Lied. Bandräume etwa. Ein wunder Punkt für Reiter: "Ich bin nicht zufrieden mit der Performance meiner Verwaltung, dass wir es in fünf Jahren nicht schafften, ein paar Proberäume hinzustellen", sagt er selbstkritisch und verspricht, sich weiter einzusetzen.