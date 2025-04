Ob nun im Rap, Pop oder Indie: Die deutschsprachige Newcomer-Szene ist noch immer dominiert von Mackern. Darüber können weder ihre langen Haare, lackierten Nägel, noch die femininen Shirts und Blusen hinwegtäuschen, die womöglich klarmachen sollen: Ich? Ich bin nicht so einer! Nicht so ein typischer Mann.

Denn ob nun Ski Aggu, Ritter Lean oder Bibiza: Auch 2025 machen junge Musiker damit Karriere, sich selbst als den jeweils Geilsten, die Frau an ihrer Seite als die Heißeste und die eigene Clique als die Coolste darzustellen – auch jenseits vom klassischen Straßenrap.

Klar: In diesen Fällen geht es um Partymucke, die in erster Linie Spaß machen soll. Auch hat keiner der Artists behauptet, im Seminar für kritische Männlichkeit zu sein. Wer sich dennoch nach weniger Posen und stattdessen gesellschaftspolitischer Reflexion sehnt, sollte sich den Newcomer Jassin aus Lutherstadt Wittenberg vornehmen.

Alltag von Rassismus geprägt

In seinen Texten erzählt Jassin Awadallah, wie der Sänger mit bürgerlichen Namen heißt, vom Aufwachsen im Osten Deutschlands – einem Alltag, der für ihn, als Sohn eines Migranten, von Rassismus geprägt ist.

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

„Hakenkreuz auf Schultoilette, Hakenkreuz im Klassenchat / Mach drei Kreuze an dem Tag, an dem ich was Kind sein heißt checke“, rappt er etwa auf dem Track „Kinder können fies sein“. Das zugehörige Musikvideo spielt in der Umkleidekabine einer Fußballmannschaft. Es wird ausgegrenzt und rassistisch beleidigt. Kinder wachsen zu Nazis heran.

Damit erinnert er nicht nur thematisch an Artists wie Apsilon oder Kummer, die jeweils migrantische oder ostdeutsche Perspektiven in ihrer Musik verarbeiten. Auch Sound-technisch fallen Ähnlichkeiten auf: So variieren Jassins Songs zwischen Rap-inspirierten Tracks auf schweren Beats und gesungenen Balladen mit Gitarren- und Streichermelodien.

Eine Mischung aus Härte und Verletzlichkeit, die sich im Symbol der Bomberjacke widerspiegelt: „In der Bomber fühlen sich meine siebzig Kilo so wie fünfundneunzig an“, singt er auf dem Track „Duftkerzen“. Immer wieder taucht sie in den Texten und Musikvideos auf – ist so etwas wie ein Panzer, den Jassin in seinem Alltag braucht und in seiner Musik ablegt.

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Apropos Verletzlichkeit: Mit dem Track „Pretty Privilege“ setzt er ein Thema, das im popkulturellen Diskurs überwiegend Frauen besprechen. Dabei betreffen Vorteile, die normschöne Menschen gegenüber anderen haben, alle: „Du bist so schön, du bist so beautiful, wer uns beide sieht, denkt, ich hab’ sehr guten Humor.“ Den hat er auch, wie etwa der Track „Venedig“ zeigt.

Kurz: Jassin begeistert durch seine Vielfalt, sein musikalisches Talent – zeichnet sich aber vor allem durch seine gesellschaftskritischen Texte aus. Wer wissen will, wie all das klingt, erlebt den jungen Musiker auf seiner ersten eigenen Tour – ab Dienstag, 15. April, mit Auftakt im Münchner Ampere.

Jassin, Dienstag, 15. April, Einlass 19 Uhr, 20 Uhr, Ampere, Zellstraße 4