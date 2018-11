14. November 2018, 18:29 Uhr Ranking Einer der besten Rechner weltweit

Bayerns Höchstleistungsrechner SuperMUC-NG gehört zu den acht besten Rechnern weltweit. Das hat die Weltrangliste der internationalen Supercomputing-Konferenz in Dallas ergeben. "Auf diese Platzierung können wir sehr stolz sein - zeigt sie doch, dass der Wissenschaftsstandort Bayern in diesem Bereich zu den Spitzenorten gehört", sagt der neue Wissenschaftsminister Bernd Sibler bei seinem Besuch im Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching. Dort wurde der Höchstleistungsrechner SuperMUC-NG (Next Generation) im September in Betrieb genommen. Mit dem Computer können bis zu 26,9 Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde, sogenannte Petaflops, durchgeführt werden. Er sei der schnellste Rechner, der ohne spezielle, das Anwendungsspektrum einschränkende Beschleunigerhardware auskommt. Zudem habe er eine hohe Energieeffizienz, die durch Warmwasserkühlung und die Nutzung der Abwärme für Heiz- und Kühlzwecke erreicht wird. Der SuperMUC-NG ist Teil des europäischen "Netzwerks Partnership for Advanced Computing in Europe". In etwa zwei Jahren soll das System in einer zweiten Ausbaustufe unter anderem mit Funktionen zur künstlichen Intelligenz erweitert werden.