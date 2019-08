4. August 2019, 18:36 Uhr Rangelei Wegen Überfüllung geschlagen

Rein? Raus? In einer S-Bahn eskaliert ein Streit

Wenn Züge überfüllt sind, kann es schon mal vorkommen, dass Passagiere die Nerven verlieren. So geschehen in der Nacht zum Sonntag in einer S 4 am Pasinger Bahnhof: Als eine Familie gegen ein Uhr in die Bahn einsteigen wollte, verwehrten ihr offenbar andere Passagiere aus Platzmangel den Zugang. Als der 48 Jahre alte Familienvater, der schon im Zug war, deshalb wieder aussteigen wollte, hinderte ihn ein 52-jähriger Mann mit ausgestreckten Händen daran. So kam es zu einem Gerangel, in das auch ein weiterer, 26-jähriger Passagier verwickelt wurde. Der Familienvater wurde leicht verletzt. Was genau zu der Eskalation geführt hat, ist nach Angaben der Bundespolizei noch Gegenstand von Ermittlungen. Die S 4 Richtung Geltendorf konnte erst mit Verspätung starten. Auf den restlichen S-Bahnverkehr wirkte sich dies nicht aus.