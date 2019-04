9. April 2019, 19:00 Uhr Randalierer festgenommen Betrunkener attackiert Polizei und Fahrgäste

Ein sturzbetrunkener 33-Jähriger ist am Montag binnen weniger Stunden gleich zweimal mit Bundespolizisten in Konflikt geraten. Der Mann trat und schlug nach den Beamten, pöbelte auch Fahrgäste an und fiel im Suff fast vom Bahnsteig. Bereits gegen 14 Uhr in einem Meridian 79026 nach München hatte der Mann Fahrgäste beleidigt und eine Zugbegleiterin attackiert. Auch gegenüber den ihn am Ostbahnhof erwartenden Bundespolizisten verhielt sich der mit 3,8 Promille Alkoholisierte äußerst aggressiv. Gegen 17 Uhr wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen, doch schon 90 Minuten später fiel er erneut auf. Reisende meldeten vom S-Bahnhof Rosenheimer Platz eine gefährlich schwankende Person. Die Polizisten erkannten den 33-Jährigen sofort wieder, der sie erneut verbal sowie mit Tritten und Schlägen attackierte.