Ein angetrunkener Münchner hat am Samstagabend ein Stehtischchen vor dem Bistro "Le Clou" am Viktualienmarkt ruiniert, als er sich darauf setzen wollte. Doch statt die Sache gleich in Ordnung zu bringen, weigerte er sich, seine Personalien zu nennen. Ein Polizist kam dazu, daraufhin wurde der Mann gegen den Beamten handgreiflich. Zeugen halfen dem Polizisten, später traf mehr als ein halbes Dutzend weiterer Polizisten ein. Einige von ihnen wurden von dem tobenden 29-Jährigen verletzt. Dann mischte sich auch noch die Freundin des Mannes ein, für den der Tag in der Gewahrsamszelle endete.