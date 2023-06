Von Laura Hertreiter, Joachim Mölter und Michael Zirnstein

Schon seit vergangenem Donnerstag fahren im Olympiastadion die Sattelschlepper ein und aus, immer wieder und immer neue. Mit Gabelstaplern wird ihre Fracht entladen - das Zubehör für die vier Auftritte der Band Rammstein in dieser Woche, am Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Noch ehe die Musiker am vergangenen Wochenende zwei Konzerte in der dänischen Stadt Odense gaben, machten sich in München schon die ersten Arbeiter daran, die Bühne für den nächsten Auftritt zu bereiten. Knapp eine Woche dauert der Aufbau für die aufwendige Show, kein Wunder, dass der Rammstein-Tross nicht mit nur einem Satz Equipment unterwegs ist auf der diesjährigen Europa-Tour. Drei Tage nach dem vierten und letzten Konzert in München geht es auf dem Flughafen Trenčín in der Slowakei ja schon wieder weiter mit dem nächsten.

Insgesamt stehen 30 Auftritte in 16 europäischen Städten auf dem Programm. Die Tour hat am 22. Mai in Litauen begonnen und endet am 5. August in Brüssel. Die Konzerte in München waren in kurzer Zeit ausverkauft. Insgesamt ist der Ansturm groß, was sich an Zusatzterminen ablesen lässt, die anberaumt wurden, und daran, dass von den noch ausstehenden Auftritten nach Angaben der Band lediglich noch für fünf Veranstaltungen Tickets erhältlich sind: in Lissabon (26. Juni), Budapest (11. und 12. Juli) und in Wien (26. und 27. Juli). Die Gastspiele in München waren als eines der Highlights der Tour geplant: In keiner anderen Stadt gastiert Rammstein viermal. In Deutschland soll die Band lediglich noch in Berlin zu erleben sein - im Juli, dreimal.

Aus dem Umfeld der Band heißt es, eine Crew von etwa 250 Leuten sei mit 150 Sattelschleppern unterwegs; an den jeweiligen Spielorten kämen noch jeweils 250 lokale Einsatzkräfte dazu. Die verlegen dann schon mal die Bodenplatten auf dem Rasen, schrauben das Stahlskelett für die Bühne zusammen, verkabeln Lautsprecherboxen und installieren Flammenwerfer, auf der Bühne und auch im Bereich des Publikums. Die Helfer richten Metallmasten auf und spannen Drahtseile dazwischen, an denen während der Show weitere feuerspeiende Geräte über die Köpfe der Besucher sausen. "Da knallt's überall", berichtet einer, der schon mal dabei gewesen ist bei so einem Spektakel.

Die Roadies werden auch in München wieder diverse Absperrungen errichten, unter anderem eine für einen Abschnitt zwischen Bühne und Publikum, die sogenannte "Row Zero". Die gibt's bei allen größeren Konzerten, sie ist vor allem gedacht für Sicherheitskräfte. Im Zusammenhang mit Rammstein hat die "Row Zero" jüngst freilich unrühmliche Bekanntheit erlangt: Dorthin sind offenbar junge Frauen geschleust worden, die später dem Sänger Till Lindemann zugeführt worden sein sollen, um angeblich dessen sexuelle Bedürfnisse vor, während und nach der Show zu befriedigen. Seit die Irin Shelby L. nach dem Tournee-Auftakt in Vilnius mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit gegangen ist, begleiten Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch die Rammstein-Musiker auf ihrer Tour, vor allem den Frontmann Lindemann.

Erst am Montagabend hat eine Influencerin namens Kayla S. auf Youtube ein 37 Minuten langes Video hochgeladen, in dem sie sehr detailliert ihre Erlebnisse bei der Aftershow-Party nach einem Rammstein-Konzert im vergangenen Jahr in Berlin schildert. Innerhalb von weniger als 24 Stunden wurde das Video schon mehr als 1,1 Millionen Mal angeklickt; mehr als 12 000 Betrachter hinterließen einen Kommentar. "Die Schilderungen dieser Art häufen sich", sagt Anne Hübner dazu, die Fraktionsvorsitzende der SPD im Münchner Stadtrat: "Offensichtlich steckt ein System dahinter, das Frauen ausnutzt."

In München hat das dazu geführt, dass die drei Stadtratsfraktionen von Grünen/Rosa Liste, Linken und ÖDP am Montag unter anderem beantragt haben, die Einrichtung der "Row Zero", der Reihe Null, zu untersagen. Das zuständige Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat daraufhin angekündigt, "den Aufenthalt von Konzertbesuchern und -besucherinnen in einer sogenannten "Row Zero" (Bühnengraben) (zu) verbieten". KVR-Mitarbeiter sollen engmaschig kontrollieren, dass diese Auflage auch eingehalten wird.

Aus dem Umfeld der Band heißt es, es werde auch in München eine "Row Zero" geben, die werde nur anders aussehen als sonst. Es müsse diesen abgetrennten Bereich direkt vor der Bühne geben, aus Sicherheitsgründen wegen der Pyro- und Feuer-Show. Zudem gibt es eine sogenannte "Feuerzone" etwas weiter hinten, für die teure Tickets verkauft werden. In diesem nah am Feuer abgesteckten Abschnitt, so die Befürchtung der Kritiker, seien Groupies nur schwer herauszufiltern. Ob solche auch in München dorthin dürfen, ist nicht nur wegen der Aufsicht des KVR offen. Der Konzertveranstalter Propeller Music hat sich bislang nicht geäußert zu den Auflagen der Stadt und den Absprachen mit dieser und auch auf SZ-Anfragen nicht reagiert.

"Ich sehe im Moment vor allem den Veranstalter in der Pflicht, einen Umgang mit den Vorwürfen zu finden, der nicht ausschließlich aus Schweigen besteht", kritisiert die SPD-Stadträtin Hübner. Ihre Partei hatte sich nicht beteiligt am fraktionsübergreifenden Antrag vom Montag, in dem auch die Einrichtung von "Awareness"-Teams und "Safe Spaces" gefordert wurde, um die Sicherheit von Konzertbesucherinnen zu gewährleisten.

"Ich bin nach wie vor der Meinung, dass solchen Systemen nicht adäquat begegnet werden kann durch Sozialarbeit am Veranstaltungsort", erklärt Hübner am Dienstag: "Prävention gegen Gewalt muss an den Schulen viel früher beginnen, denn Mädchen und Frauen erleben Gewalt noch sehr viel häufiger und wahrscheinlicher in anderen Kontexten." Im Fall von Rammstein sollten Strafverfolgungsbehörden aufklären, inwieweit kriminelle Tatbestände vorliegen.