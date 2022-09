Nach dem Hin und Her um ein mögliches Silvesterkonzert auf der Theresienwiese soll die Band im kommenden Jahr zwei Mal in der Stadt spielen. Der Vorverkauf startet bereits kommende Woche.

Von Katharina Haase

­Die Band Rammstein wird im kommenden Jahr nun doch mindestens zwei Konzerte in München spielen. Nachdem sich die Pläne um ein mögliches Silvesterkonzert der Band auf der Theresienwiese zerschlagen hatten, wird die Band nun im Rahmen ihrer dritten Europa-Stadiontournee in der bayerischen Landeshauptstadt zu Gast sein. Geplant sind Auftritte am 7. und 8. Juni 2023 im Olympiastadion. Laut Veranstalter wird die Show wieder von Funken, Flammen und Feuerwerk begleitet sein, ganz im bekannten "Pathos einer Rammstein-Inszenierung"

Nach SZ-Informationen sind Termine für zwei weitere Konzerte von Rammstein im Olympiastadion reserviert. Die Shows würden in den Vorverkauf gehen, wenn sich abzeichnet, dass die Tickets für die ersten beiden Shows nicht ausreichen.

Vorverkauf startet kommende Woche

Die Termine sind gesichert, der Vorverkauf startet bereits in der kommenden Woche. Von Donnerstag, 8. September, 10 Uhr an können über den Anbieter Eventim Tickets erworben werden. Fanclub-Mitglieder können bereits 48 Stunden vorher am Vorab-Verkauf teilnehmen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Tickets personalisiert sein werden. Dies soll den überteuerten Schwarzmarkthandel unterbinden. Pro Person können maximal sechs Tickets erworben werden, im Fan-Vorverkauf zwei Tickets.