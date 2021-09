161 Metallzylinder, deren Vorderseite mit farbigem Glas bedeckt sind, zieren die renovierte Turmkapelle in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Ramersdorf. Scheint Licht durch die violetten, roten und gelben Scheiben, werden darin teilweise Marien-Motive und Kreuze sichtbar. Bislang war der Raum vor allem als Lagerstätte für Kunstgegenstände genutzt, nun verwandelte die Münchner Künstlerin Susanne Wagner, die schon die neuen liturgischen Orte für die Kirche entwarf, den im Kern spätmittelalterlichen schlichten Raum der Turmkapelle wieder in einen Ort der Andacht. Eingeweiht wird er am Sonntag, 12. September, von Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg. Dazu findet von 18 Uhr an ein Pontifikalamt mit Segnung der neuen Kapelle statt.