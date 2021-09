Unter dem Motto "Wir gestalten die Unterführung Rosenheimer Straße/Ecke Kirchseeoner Straße neu" sind Jugendliche und Erwachsene an drei Tagen zu einem Streetart-Workshop eingeladen. Während am Donnerstag, 30. September, in erster Linie ältere Menschen an der Aktion teilnehmen, können am Donnerstag, 7. Oktober, und am Freitag, 8. Oktober, Künstler jeden Alters die Unterführung besprühen. Die Veranstaltung findet jeweils zwischen 14 und 17 Uhr statt und kann ohne vorherige Anmeldung kostenlos besucht werden. Die Einweihung der neu gestalteten Unterführung findet im Anschluss an den letzten Termin von 18 Uhr an statt.