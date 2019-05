10. Mai 2019, 22:01 Uhr Ramersdorf Planungen sind passé

Die Stadtwerke München (SWM) haben ihre Planungen für den neuen Trambahnbetriebshof an der Ständlerstraße gestoppt. Damit haben sie nicht nur Anwohner, Sportvereinsmitglieder und Lokalpolitiker ziemlich überrascht: Der Kursschwenk - wegen Problemen mit der alten Montagehalle soll nun das gesamte Gelände überplant werden - hinterlässt auch eine Menge offener Fragen. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat deshalb nachgehakt. In einem Antrag, den der Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach am Donnerstagabend verabschiedet hat, wollen sie von den SWM beziehungsweise der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wissen, ob weitere Flächen im Stadtgebiet als Standort geprüft wurden. Grundsätzlich seien SWM/MVG gehalten, flächen- und ressourcenschonende Konzepte auszuarbeiten. Außerdem sollten sie die Zufahrtsmöglichkeit über die Ständlerstraße, in Verbindung mit der Planung einer Tram von Neuperlach bis Harlaching via Ständlerstraße, prüfen. Der BA ergänzte den Antrag um die Forderung, SWM-Vertreter einzuladen, um sich die neuen Betriebshofpläne im Detail erläutern zu lassen. Außerdem müssten die Bürger bei dem Projekt angemessen beteiligt werden.